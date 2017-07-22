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نداء إستغاثة لإنقاذ مرضى الفشل الكلوي بمحافظة الحديدة
[22/يوليو/2017] الحديدة - سبأ :

وجه مركز أمراض الكلى والغسيل الكلوي بمحافظة الحديدة نداءإاستغاثة لإنقاذ مرضى الفشل الكلوي بمراكز الحديدة وزبيد والقناوص بسبب نفاد المواد الأساسية لجلسات الغسيل.

وأكد المركز في نداء الإستغاثة أن الحالة الصحية للمرضى متردية وسيتعرضون للمضاعفات المبكرة والموت في أي لحظة نتيجة عدم وجود مواد الغسيل.

وأشار إلى أن إحتياج المركز من مواد جلسات الغسيل تصل في اليوم الواحد إلى 217 جلسة غسيل بتكلفة مالية للجلسة الواحدة 39 دولار، والمركز بحاجة إسعافية إلى شتة آلاف و510 جلسة غسيل شهريا.

ولفت ًإلى حاجة مركز الغسيل الكلوي للمحاليل والأدوية بأسرع وقت في ظل إرتفاع عدد مرضى الفشل الكلوي المستفيدين من خدمات المركز وخاصة في ظل حالة النزوح لمرضى الفشل الكلوي من المحافظات الأخرى إلى الحديدة.

وكانت قيادة محافظة الحديدة ومكتب الصحة بالمحافظة أطلقا في وقت سابق من هذا العام نداء إستغاثة للمنظمات الإنسانية والدولية للتدخل لإنقاذ حياة أكثر من 900 مريض بالفشل الكلوي بالمحافظة بسبب نفاد مخزون كميات الأدوية والمحاليل الأساسية اللازمة لتنفيذ جلسات الغسيل الكلوى للمرضى .
سبأ
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