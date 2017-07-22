مجلس الترويج ينظم دورة تدريبية في مجال الإعلام السياحي [22/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :



يتلقى عدد من طلاب كلية الإعلام جامعة صنعاء وممثلي وسائل الإعلام المسموعة، معارف وخبرات في مجال الإعلام السياحي خلال الدورة التي ينظمها مجلس الترويج السياحي بصنعاء.



تهدف الدورة التي تستمر خلال الفترة من 8 إلى 26 يوليو الجاري، إكساب المشاركين مهارات في مختلف مجالات العمل السياحي في ظل المتغيرات المعاصرة وتطوير مهاراتهم في تناول قضايا السياحة عبر الوسائل الإعلامية التي يعملون فيها.



وأوضح نائب المدير التنفيذي لمجلس الترويج السياحي أحمد البيل أن الدورة تشمل محاضرات وتطبيقات عملية للفنون الصحفية والإعلامية يلقيها عدد من المختصين في مجال الإعلام السياحي ومجلس الترويج السياحي وتتناول القضايا المتصلة بالتسويق السياحي والحملات التسويقية والإلمام بمضامين المنتج السياحي اليمني ورصد آثار العدوان على القطاع السياحي.



وأشار إلى أن الدورة تتضمن تعريف المشاركين بآلية عمل المجلس وكيفية المساهمة في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية السياحية .



كما تتضمن الدورة زيارات ميدانية لعدد من المعالم السياحية لمدينة صنعاء التاريخية ودار الحجر والاطلاع على ما تزخر به ضمن منتج اليمن السياحي.

سبأ