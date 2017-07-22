ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 22 - يوليو - 2017 الساعة 10:06:43م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يحضر وقفة قبلية لرفد الجبهات بسنحان
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى بمحافظة صنعاء اليوم الوقفة القبلية لرفد الجبهات بالمقاتلين من أبناء سنحان بحضور رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبد الله صالح...
إرتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القدس المحتلة إلى ثلاثة وأكثر من 200 مصاب
استشهد شابان فلسطينيان اليوم الجمعة برصاص جيش الاحتلال في مدينة القدس المحتلة ليرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا اليوم في مدينة القدس برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين اليهود إلى ثلاثة وأكثر من 200 إصابة .
تراجع أسعار النفط وخام برنت يهبط إلى أقل من 49 دولاراً للبرميل
تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعدما توقع تقرير لشركة استشارية ارتفاع إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في يوليو رغم تعهد المنظمة بكبح الإنتاج ما جدد المخاوف في السوق من استمرار تخمة المعروض من الخام.
منتخب الفروسية يواصل إستعداداته لتصفيات كأس العالم لإلتقاط الأوتاد
يخوض المنتخب الوطني للفروسية حاليا ضمن معسكره الداخلي بصنعاء تمارين مكثفة إستعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لإلتقاط الأوتاد ضمن المجموعة الأولى التي ستقام في عمان في أغسطس المقبل.
آخر الأخبار:
مجلس الترويج ينظم دورة تدريبية في مجال الإعلام السياحي
استشهاد مواطن برصاص حرس الحدود السعودي بمديرية منبه بصعدة
طيران العدوان يشن سبع غارات على مناطق متفرقة بصعدة
استهداف تجمعات لمرتزقة العدوان شمال صحراء ميدي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مجلس الترويج ينظم دورة تدريبية في مجال الإعلام السياحي
[22/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :

يتلقى عدد من طلاب كلية الإعلام جامعة صنعاء وممثلي وسائل الإعلام المسموعة، معارف وخبرات في مجال الإعلام السياحي خلال الدورة التي ينظمها مجلس الترويج السياحي بصنعاء.

تهدف الدورة التي تستمر خلال الفترة من 8 إلى 26 يوليو الجاري، إكساب المشاركين مهارات في مختلف مجالات العمل السياحي في ظل المتغيرات المعاصرة وتطوير مهاراتهم في تناول قضايا السياحة عبر الوسائل الإعلامية التي يعملون فيها.

وأوضح نائب المدير التنفيذي لمجلس الترويج السياحي أحمد البيل أن الدورة تشمل محاضرات وتطبيقات عملية للفنون الصحفية والإعلامية يلقيها عدد من المختصين في مجال الإعلام السياحي ومجلس الترويج السياحي وتتناول القضايا المتصلة بالتسويق السياحي والحملات التسويقية والإلمام بمضامين المنتج السياحي اليمني ورصد آثار العدوان على القطاع السياحي.

وأشار إلى أن الدورة تتضمن تعريف المشاركين بآلية عمل المجلس وكيفية المساهمة في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية السياحية .

كما تتضمن الدورة زيارات ميدانية لعدد من المعالم السياحية لمدينة صنعاء التاريخية ودار الحجر والاطلاع على ما تزخر به ضمن منتج اليمن السياحي.
سبأ
  المزيد من (محلي)
استشهاد مواطن برصاص حرس الحدود السعودي بمديرية منبه بصعدة
طيران العدوان يشن سبع غارات على مناطق متفرقة بصعدة
استهداف تجمعات لمرتزقة العدوان شمال صحراء ميدي
القوة الصاروخية تطلق صاروخ زلزال 1 على بوابة الموسم بجيزان
لجنة الأسرى: تعرض أربعة أسرى للإعدام من قبل المرتزقة والقوات الإماراتية
فعالية بمحافظة إب تضامنا مع الأقصى الشريف
استعراض خطة المبادرة الشبابية لتأهيل الشباب بمحافظة إب
تفقد اللجان الإمتحانية الخاصة بالكفيفات بالحديدة
الإفراج عن ثمانية من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عمليتي تبادل
مناقشة انشطة جامعة إب وخطتها للعام القادم
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد مواطن برصاص حرس الحدود السعودي بمديرية منبه بصعدة
[22/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن سبع غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[22/يوليو/2017]
الثروة السمكية تدعو الأمم المتحدة القيام بدورها تجاه مجازر العدوان بحق الصيادين
[22/يوليو/2017]
العدوان السعودي يواصل جرائمه البشعة بحق الشعب اليمني خلال الساعات الماضية
[22/يوليو/2017]
استشهاد ثمانية صيادين بغارة لطيران العدوان استهدفت قاربهم بساحل الخوخة
[21/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by