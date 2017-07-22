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آخر تحديث: السبت، 22 - يوليو - 2017 الساعة 08:05:42م
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لجنة الأسرى: تعرض أربعة أسرى للإعدام من قبل المرتزقة والقوات الإماراتية
[22/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:



كشفت اللجنة الوطنية لشؤون الأسری عن تعرض أربعة أسرى من الجيش واللجان الشعبية، للإعدام من قبل مرتزقة العدوان وبحماية إماراتية بمديرية موزع بتعز.

وقالت اللجنة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)" في تصرف همجي ووحشي يتنافى مع أبسط الحقوق الدينية والأخلاقية والإنسانية، أقدمت عناصر من التي تسمي نفسها بالشرعية وبحماية إماراتية على إعدام أربعة أسرى من الجيش واللجان الشعبية بمديرية موزع بمحافظة تعز بصورة تؤكد إنتزاع القيم والأخلاق والضمير الإنساني من خلال القتل ذبحا ورميا وتمثيلا بالجثامين ".

وفيما عبرت اللجنة عن إستنكارها الشديد لهذه الجريمة البشعة التي تتنافى مع الأخلاق والثقافات التي تؤكد حماية الأسرى وعدم إيذائهم .. حملت قوى الغزو الإماراتي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم ومن معهم من المرتزقة وعديمي الضمير .

وأكدت أن هذه الأعمال البشعة لن تثني اللجنة عن المطالبة بالإفراج عن الأسرى بشكل كامل بما فيهم المغيبون في السجون الإماراتية والسعودية .. مشيرة إلى أن الأسرى من الطرف الآخر يحضون بكامل الرعاية وفقا للأخلاق الإسلامية والإنسانية وحتى القبلية التي لا تتعرض للأسير بأي أَذًى.

وقالت " مازلنا نطرق كافة السبل الحقوقية والإنسانية والإجتماعية والقانونية في إجراء تبادل للأسرى والمفقودين بشكل كامل لا يستثني أحد ولكن نواجه بشكل مستمر بعراقيل تفرضها قوات الغزو الإماراتي سعيا منها إلى إستمرار معاناة الشعب اليمني الأبي والصابر".

سبأ
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