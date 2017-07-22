[22/يوليو/2017] إب - سبأ:
أقيم بمحافظة إب اليوم فعالية تضامنا مع الأقصى الشريف إزاء ما يتعرض له من إعتداء من قبل الكيان الصهيوني.
وخلال الفعالية التي تخللها عرض رمزي بحضور وكيل المحافظة قاسم المساوى .. أكد المشاركون أن أهمية مواجهة قوى العدوان والإستكبار العالمي.
وأشاروا إلى خطورة تصعيد العدو الإسرائيلي بالمسجد الأقصى .. مؤكدين أن الاقصى سيظل حاضر في قلوب وأفئدة المسلمين.
فيما أشار مدير أمن المحافظة العميد محمد الشامي إلى أن هذه الفعاليات التي تقام تضامنا مع الأقصى الشريف تؤكد إستعداد الشعب اليمني الدفاع عن المقدسات الإسلامية وفي مقدمتها الأقصى.
سبأ