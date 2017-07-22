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آخر تحديث: السبت، 22 - يوليو - 2017 الساعة 08:05:42م
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استعراض خطة المبادرة الشبابية لتأهيل الشباب بمحافظة إب
[22/يوليو/2017] إب - سبأ:



التقى محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم مستشار المبادرة الشبابية لتوظيف الشباب عن بعد هشام عبدالملك درموش.

واستعرض مستشار المبادرة الأنشطة والبرامج التي سيتم تنفيذها لتأهيل وتدريب الشباب في مجال التصميم والتسويق والهندسة والمونتاج والفيديو وتصميم وإنشاء المواقع الإلكترونية وغيرها.

وبين درموش أن المبادرة تهدف إلى تأهيل الشباب وإكسابهم خبرات في هذه التخصصات بما يسهم في مساعدتهم على الالتحاق بهذه المجالات خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.

وفي اللقاء أكد المحافظ صلاح استعداد قيادة السلطة المحلية تسهيل أنشطة المبادرة الشبابية.

وأشار إلى أهمية هذه المبادرات الهادفة إلى تأهيل وتدريب الشباب في التخصصات التي تعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع.

حضر اللقاء مدير أمن المحافظة العميد محمد الشامي وعدد من المسئولين بالمحافظة.

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