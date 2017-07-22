[22/يوليو/2017]
إب - سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة إب برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح أنشطة جامعة إب وخطتها للعام القادم .
و استعرض الاجتماع الذي ضم قيادة الجامعة مستوى تنفيذ الدراسة في كلية الطب البشري والتي استقبلت العام الماضي أول دفعة .
وأستمع المحافظ من قيادة الجامعة إلى المعوقات التي تواجه سير العمل في الجامعة والاستعداد والتحضير لبدء العام الدراسي الجديد وفتح عملية القبول والتسجيل في مختلف الكليات .
و أشاد المحافظ صلاح بالدور الذي تقوم به الجامعة في خدمة المجتمع وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل ..مشددا على ضرورة الاهتمام بالطلاب النازحين المتقدمين للالتحاق بالدراسة بالجامعة من مختلف محافظات الجمهورية وتذليل أي صعوبات أمامهم .
ووجه محافظ إب الجهات المعنية بالبحث لإيجاد التمويل اللازم لبناء سكن للطالبات الملتحقات للدراسة بكلية الطب .
حضر الاجتماع أمين عام الجامعة عبدالملك السقاف و عميد كلية الطب الدكتور عبدالله المطري .
سبأ