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آخر تحديث: السبت، 22 - يوليو - 2017 الساعة 07:01:39م
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  محلي
صلح قبلي بعمران ينهي قضية ثأر بين أسرتين من خولان ومراد
[22/يوليو/2017]
عمران - سبأ:
 توصلًت قبائل خولان ومراد بمحافظتي صنعاء ومأرب إلى حل نهائي وجذري لخلافات كانت عالقة بين أسرتي آل الجمل من خولان وآل المسدس من مراد في قضية ثأر بين الأسرتين.

وكان خلاف حدث بين أسرتي آل الجمل من خولان وآل المسدس من مراد ودام لأكثر من ثمان سنوات تسبب في قتل أحد أبناء أسرة أحمد المسدس الساكن بمدينة عمران.

ويأتي إنهاء هذا الخلاف في إطار الجهود الخيرة التي قام بها مجلس التلاحم القبلي بمحافظة عمران والعقلاء والحكماء من أبناء القبيلتين، بحضور محافظ مأرب أحمد مجيديع.

وخلال لقاء التصالح أكد الحضور أن حل الخلافات بين أبناء الوطن أصبح واجبا وأمرا ملحا وخاصة في ظل الظروف الإستثنائية التي يمر بها اليمن .. مؤكدين أن الجميع يواجه عدوانا يتربص بالوطن وكل أبنائه وأن مواجهته والتصدي له أولوية مهمة .

ودعوا قبائل اليمن إلى الإقتداء بهذه الخطوة لتفويت الفرصة على مساعي العدوان ومرتزقته تمزيق لحمة أبناء اليمن بتوحيد كلمة وصف أبناء الشعب اليمني في مواجهة العدوان.

سبأ
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