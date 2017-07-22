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آخر تحديث: السبت، 22 - يوليو - 2017 الساعة 06:59:30م
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الاثنين القادم.. تدشين مخيم النور الطبي لطب العيون بأمانة العاصمة
[22/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
 تدشن جمعية النبراس الصحية بعد غدا الإثنين بمديرية السبعين بأمانة العاصمة مخيم النور الطبي الجراحي المجاني الـ 195 لإزالة المياه البيضاء ومكافحة العمى ورعاية البصر للحالات الفقيرة والأشد فقرا .

وأوضح مدير عام جمعية النبراس الصحية الدكتور عبد الحق الأشول لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المخيم الذي يستمر خمسة أيام يستهدف إجراء المعاينة وتقديم الفحوصات المجانية لنحو 1500 حالة اضافة الی اجراء نحو 250 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات اللاصقة وصرف الأدوية اللازمة بصورة مجانية للحالات المستهدفة من الفقراء والمعوزين والمحتاجين.

واعتبر الأشول المخيم لفتة إنسانية تأتي في ظروف مأساوية وأوضاع صعبة تمر بها البلاد ونتيجة لانخفاض الخدمات الطبية المقدمة للأسر الفقيرة والأشد فقراً والمحتاجين بأمانة العاصمة خصوصا في مجال طب العيون الذي تنتشر في محافظات الجمهورية .

ودعا مدير جمعية النبراس رجال المال والأعمال إلى التفاعل والإسهام في دعم هذه الأنشطة الطبية المجانية لمكافحة العمى لكثير من الفقراء والمحتاجين في مختلف المحافظات كون اليمن تعاني من ارتفاع نسبة كبيرة من الاصابات بالعمی.

يذكر ان مخيم النور الطبي سيقام بمجمع الشهيد عبدالعزيز عبدالغني الطبي بمديرية السبعين بتمويل شركة سبأفون للهاتف النقال وشركة الجزيرة والخليج للأدوية .

سبأ
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