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آخر تحديث: السبت، 22 - يوليو - 2017 الساعة 06:59:30م
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وقفة حاشدة في طرابلس اللبنانية تضامنا مع الاقصى
[22/يوليو/2017] بيروت - سبأ :


شهدت مدينة طرابلس اللبنانية اليوم وقفة تضامنية حاشدة مع المسجد الاقصى إزاء مايتعرض له من اعتداءات الاسرائيلية شارك فيها نواب ووزراء وشخصيات ووفود شعبية لبنانية وفلسطينية.



وقال مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار خلال الوقفة ان "المسجد الأقصى بما يمثل من قيم إنسانية ودينية وتاريخية هو ثالث أقدس مقدسات المسلمين، وإن مسؤولية حمايته والدفاع عنه تقع على عاتق جميع المسلمين في الكرة الأرضية".



وطالب منظمة التعاون الإسلامي باتخاذ بسلسلة خطوات عملية من أجل أن يعي الصهاينة أن الفلسطينيين ليسوا وحدهم، وأن معركة الأقصى هي معركة كل المسلمين.



داعيا في هذا الإطار إلى تنظيم يوم عالمي لنصرة الأقصى الشريف بدعوة من منظمة التعاون الإسلامي.

سبأ
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