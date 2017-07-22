[22/يوليو/2017]
عمران - سبأ:
ناقش اجتماع عقد اليوم بمحافظة عمران برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان آلية تنفيذ عدد من المشاريع بمدينة عمران .
وفي الاجتماع أوضح مدير عام مشروع الأشغال العامة والطرق بمحافظتي صنعاء وعمران المنهدس محمد العمادي أن مشروع الأشغال حصل على عدة منح لتمويل مشاريع إنشاء محطة تحويلية للنفايات ، حديقة مركزية للمحافظة ، عدد من الجسور للسائلة المركزية بالإضافة إلى رصف عدد من أحياء مركز المحافظة .
من جانبه أشاد محافظ عمران بالجهود التي يبذلها مشروع الأشغال العامة في تمويل وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية بالمحافظة في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار ..
وأكد استعداد قيادة المحافظة تذليل كل الصعوبات والعراقيل التي قد تواجه الأشغال العامة خلال تنفيذ هذه المشاريع بالمحافظة .
حضر الاجتماع وكيل المحافظة أمين فراص ومدراء الأمن العميد محمد المتوكل و صندوقي النظافة والتحسين وصيانة الطرق والجسور بالمحافظة .
سبأ