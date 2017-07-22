[22/يوليو/2017]
إب - سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة إب برئاسة المحافظ عبدالواحد محمد صلاح جملة من القضايا المتصلة بعمل ونشاط مكتبي الأشغال وهيئة الاراضي بالمحافظة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم فرع مكتب الأشغال بالمحافظة المهندس بسام السقاف و مدير فرع هيئة الاراضي المهندس عصام مثنى الصعوبات التي تواجه الأعمال الميدانية من مختلف الجوانب .
وتطرف الاجتماع إلى الاعمال والمهام المنفذه والجاري تنفيذها حاليا خصوصا فيما يتعلق برفع المخلفات الناجمة عن السيول وفتح العبارات وإعادة تأهيل الشوارع الرئيسية والداخلية بإب .
ولفت تقرير مدير مكتب الأشغال إلى أنه تم ضبط 12 مخالفة لمناشير الأحجار وإزالة 71 مخالفة بناء داخل حرم السوائل .
وفي الاجتماع شدد المحافظ صلاح على ضرورة سرعة تنفيذ الأعمال وإزالة كافة المخالفات القديمة والجديدة طبقاً للقانون و إظهار عاصمة اليمن السياحية إب بالمظهر الذي يليق بها وكذا حمايتها من أضرار وكوارث السيول .
ووجه المحافظ الجهات المعنية بمكتب الأشغال وفرع هيئة الاراضي بسرعة إعداد وإنزال المخططات و التصاميم الفنية والهندسية للشوارع الجديدة ووحدات الجوار وتنفيذها حسب المخطط العام بما يحقق الغابات المرجوة منها في الحد من البناء العشوائي والمخالفات للمخطط العام .
وخرج الاجتماع بجملة من الإجراءات الكفيلة لتفعيل العمل بالمكتبين .
سبأ