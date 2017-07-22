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آخر تحديث: السبت، 22 - يوليو - 2017 الساعة 06:59:30م
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مهرجان تضامنا مع الأقصى الشريف بمحافظة عمران
[22/يوليو/2017] عمران - سبأ:



أقيم مدينة عمران اليوم مهرجان تضامنا مع الأقصى الشريف وما يتعرض له من إعتداءات من قبل الكيان الصهيوني بحضور محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان .

وفي المهرجان أشار المحافظ جعمان إلى أهمية شعار الحرية في مواجهة الطغاة والمستكبرين .. لافتا إلى أن العرض الرمزي يؤكد جاهزية أبناء المحافظة وإستعدادهم الدفاع عن المسجد الأقصى وحماية المقدسات الإسلامية.

فيما أكد أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس أهمية التلاحم والإصطفاف في مواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

وألقيت في الفعالية التي حضرها مدير أمن المحافظة العميد محمد المتوكل وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية ومدراء المكاتب التنفيذية والشخصيات الإجتماعية والعلماء كلمات وقصائد عبرت عن المناسبة.

وأكد المشاركون في العرض الرمزي الإستعداد والجاهزية للدفاع عن الوطن وإستمرارهم في رفد الجبهات بالمال والرجال لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي والتضامن مع الأقصى الشريف الذي يتعرض لإعتداءات من قبل المحتلين الصهاينة.

سبأ
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