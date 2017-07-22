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آخر تحديث: السبت، 22 - يوليو - 2017 الساعة 06:59:30م
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  رياضة
تتويج الروسية إينا ديريغلازوفا بذهبية فردي سلاح الشيش ببطولة العالم للمبارزة
[22/يوليو/2017] لايبزيغ/المانيا – سبأ :



توّجت الروسية إينا ديريغلازوفا بالميدالية الذهبية في مسابقة الفردي لسلاح الشيش ضمن بطولة العالم للمبارزة التي تستضيفها مدينة لايبزيغ الألمانية.

وحسمت إينا ديريغلازوفا (بطلة أولمبياد ريو 2016م بالمبارزة) المباراة النهائية أمام منافستها الإيطالية أليسيا فولبي بنتيجة (14-13) لتحقق لقب الفردي للسيدات وتتوج بالذهب للمرة الثانية في مسيرتها الاحترافية في بطولة العالم للمبارزة.

وكانت اللاعبة الروسية قد احرزت ذهبية بطولة 2015م التي استضافتها العاصمة الروسية موسكو بالإضافة إلى ذهبيتين لبطولة العالم في مسابقات الفرق مع منتخب روسيا.

كما أحرز الروسي كامل إبراهيموف برونزية بطولة العالم للمبارزة بمسابقة الفردي لسلاح الشيش للرجال، بعد خسارته مباراة نصف النهائي أمام الكوري الجنوبي كو بون غيليو بطل أولمبياد لندن 2012 بنتيجة (15-10).

يذكر أن وكان إبراهيموف أحرز مرتين ذهبية العالم بالمبارزة للفرق، ضمن صفوف المنتخب الروسي عامي 2013 و2016م.

يشار إلى أنه لا توجد مباراة لتحديد المركز الثالث في بطولة العالم للمبارزة، ويحصل الخاسر في مباراة الدور نصف النهائي على ميدالية برونزية مباشرة.

سبأ
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