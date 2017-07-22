[22/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله، اليوم بصنعاء الأمين العام والمدير التنفيذي لمنظمة كير العالمية الدكتور وولفغانغ جمان.
وفي اللقاء دعا وزير الخارجية المدير التنفيذي لمنظمة كير إلى نقل حقيقة الوضع الإنساني الراهن في اليمن والتحديات في المجالات الغذائية والصحية والمعيشية وخاصة التفشي المتزايد للكوليرا جراء تدمير العدوان للبنية التحتية الخدمية والصحية في البلاد، إضافة إلى تداعيات الحصار الشامل الذي يفرضه العدوان على كافة الإحتياجات والمواد الإنسانية اللازمة لتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة للمواطنين.
وحث الوزير شرف الدكتور جمان على نقل رسالة الحكومة اليمنية للأصدقاء الألمان بضرورة الضغط على النظام السعودي لإيقاف العدوان على اليمن والذي سيكون البداية الحقيقة لوقف تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد وحل الأزمة الإنسانية المتصاعدة تداعياتها جراء إستمرار العدوان الغاشم، والمضي قدما في تحقيق التسوية السياسية.
بدوره أكد الأمين العام والمدير التنفيذي لمنظمة كير العالمية ضرورة تعزيز جهود الفاعلين الإنسانيين إزاء معاناة الشعب اليمني وخاصة في ظل تفشي المجاعة وانتشار وباء الكوليرا .. مشيداً بتعاون السلطات الرسمية وكذا السلطات المحلية في تسهيل عمل منظمة كير باليمن .
سبأ