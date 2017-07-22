رئيس المجلس السياسي الأعلى يحضر وقفة قبلية لرفد الجبهات بسنحان حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى بمحافظة صنعاء اليوم الوقفة القبلية لرفد الجبهات بالمقاتلين من أبناء سنحان بحضور رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبد الله صالح... إرتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القدس المحتلة إلى ثلاثة وأكثر من 200 مصاب استشهد شابان فلسطينيان اليوم الجمعة برصاص جيش الاحتلال في مدينة القدس المحتلة ليرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا اليوم في مدينة القدس برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين اليهود إلى ثلاثة وأكثر من 200 إصابة . تراجع أسعار النفط وخام برنت يهبط إلى أقل من 49 دولاراً للبرميل تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعدما توقع تقرير لشركة استشارية ارتفاع إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في يوليو رغم تعهد المنظمة بكبح الإنتاج ما جدد المخاوف في السوق من استمرار تخمة المعروض من الخام. منتخب الفروسية يواصل إستعداداته لتصفيات كأس العالم لإلتقاط الأوتاد يخوض المنتخب الوطني للفروسية حاليا ضمن معسكره الداخلي بصنعاء تمارين مكثفة إستعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لإلتقاط الأوتاد ضمن المجموعة الأولى التي ستقام في عمان في أغسطس المقبل.