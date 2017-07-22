[22/يوليو/2017]
الحديدة - سبأ:
نظمت محافظة الحديدة اليوم مهرجان جماهيري تحت شعار '' الصرخة نحو الأقصى ''.
وأكد المشاركون في المهرجان إستمرار رفد الجبهات بالمال والرجال لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي والتضامن مع الأقصى الشريف الذي يتعرض لإعتداءات من قبل الكيان الصهيوني.
وفي المهرجان أشار وكيل أول المحافظة محمد عياش قحيم إلى ضرورة إستشعار الجميع للمسولية إزاء ما يتعرض له الأٌقصى الشريف من إعتداءات .. لافتا إلى أهمية شعار الحرية في مواجهة الطغاة والمستكبرين .
ولفت إلى أن العرض الذي تخلل المهرجان يؤكد جاهزية ووعي أبناء المحافظة في الدفاع عن المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية.. داعيا إلى مزيد من التلاحم والإصطفاف للتصدي لمخططات العدوان التي تحاك ضد الوطن.
فيما أشار نائب مدير مكتب الأوقاف فيصل الهطفي إلى أهمية مواجهة مشروع الهيمنة والإستكبار العالمي .. مستعرضا منطلقات شعار الحرية والكرامة وفي المقدمة واقع الشعور بالمسؤولية.
تخلل المهرجان الذي حضره مدراء المكاتب التنفيذية ومديريات المحافظة وأعضاء المجالس المحلية قصائد شعرية وعروض للفرق الفنية التابعة لمكتب الثقافة وعدد من المديريات.
سبأ