[22/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
ناقش اجتماع عقد بصنعاء اليوم برئاسة وزير النقل زكريا الشامي أوضاع مؤسسة موانئ البحر الأحمر وآليات تطوير أداءها خلال الفترة القادمة .
وتطرق الاجتماع الذي حضره نائب رئيس مجلس ادارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر يحيى عباس شرف ومستشار وزير النقل عبدالكريم صالح إلى الجوانب المتعلقة بمستوى الأداء المالي والإداري في مختلف الجوانب والصعوبات التي تواجهها المؤسسة جراء استمرار العدوان والحصار .
واستعرض الاجتماع الاجراءات التي تنفذها المؤسسة لتطوير عملها وتأهيل كادرها للارتقاء بمستوى العمل في المؤسسة وخدمة حركة الملاحة البحرية.
وأكد وزير النقل دعم الوزارة للمؤسسة بما يسهل اعمالها ويسهم في تذليل كافة الصعوبات.. مشيرا إلى دور المؤسسة في تقديم الخدمات لكافة السفن الواصلة والمغادرة من والى موانئ الجمهورية اليمنية في البحر الاحمر.
وأشار إلى ما تعرضت له الموانئ اليمنية من تدمير ممنهج لبنيتها التحتية بما حد من قدرتها الاستيعابية لحركة الملاحة ، بالإضافة إلى تضييق الخناق على السفن قبيل وصولها إلى الموانئ اليمنية .
سبأ