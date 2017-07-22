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مناقشة تدخلات منظمة سول للتنمية في مكافحة الكوليرا بأمانة العاصمة
[22/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
ناقش لقاء بأمانة العاصمة اليوم برئاسة رئيس لجنة الشئون الاجتماعية والعمل بمحلي الامانة حمود النقيب السبل الكفيلة بتذليل الصعوبات أمام تنفيذ مشاريع منظمة سول للتنمية بمديريات الامانة.

واستعرض اللقاء الذي ضم مسئولي منظمة سول للتنمية بصنعاء الاجراءات اللازمة لتسهيل تنفيذ مشروع التدخل الشامل للكوليرا للمنظمة في مديريات معين و أزال وبني الحارث الموبوءة بالكوليرا بدعم من منظمة اليونيسيف وبالتعاون مع السلطة المحلية بالأمانة.

وأكد النقيب بحضور مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالأمانة مجيب الفاتش ومديرا مديريتي أزال وبني الحارث عبدالعزيز شعلان وعصام عجلان’ أهمية دور المنظمات المحلية والمجتمع المدني في مساندة ودعم جهود السلطة المحلية بالعاصمة في حملة مكافحة الكوليرا بكافة المديريات.

وأشار النقيب الى أهمية التنسيق المسبق للمنظمات مع السلطة المحلية من خلال مكاتبها التنفيذية المعنية بالأمانة لما من شأنه تسهيل تنفيذ مشاريع وبرامج المنظمات وتحقيق اهدافها المرجوة منها.

بدورها أوضحت ضابط المشروع بالمنظمة خولة العريقي’ أن المشروع يستهدف 156 ألف منزل بالثلاث المديريات معين وبني الحارث وآزال خلال الفترة ( يوليو – سبتمر) من للعام الجاري..مشيرة إلى سعي المشروع المساهمة في مكافحة وباء الكوليرا والحد من انتشار الحالات في المناطق المستهدفة .

وبينت العريقي أن أنشطة المشروع تتركز في التثقيف وتوعية المجتمع وتوزيع حقائب النظافة عن طريق الزيارات المنزلية وتنظيف وتعقيم خزانات وحافظات المياه وشفط مياه الصرف الصحي الطافحة وردم المستنقعات التي تسبب تلوث وكذا توزيع خزانات للنقاط ذات الاحتياج.



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