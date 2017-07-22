محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين البرنامج التعويضي لكفاية التعلم اللاحق للطلاب المتضررين من العدوان بذمار ذمار - سبأ:

دشن وكيل محافظة ذمار محمود الجبين ومدير مكتب التربية بالمحافظة احمد علي الوشلي اليوم ،البرنامج التعويضي لكفاية التعلم اللاحق والتهيئة النفسية للطلاب المتضررين جراء العدوان في ثلاث مديريات بالمحافظة .



يهدف البرنامج الذي تموله منظمة اليونسيف ومكتب التربية والتعليم بالمحافظة بالتعاون مع مؤسسة حماية الاطفال والشباب وبإشراف قطاع التدريب والتأهيل بوزارة التربية، إلى التهيئة النفسية للطلاب المتضررين من العدوان وإعدادهم لتعويض ما فاتهم من المنهج الدراسي جراء العدوان، في أربع مواد اساسية .



وخلال التدشين شدد الوكيل الجبين على ضرورة تعويض الطلاب والطالبات ما فاتهم من المنهج الدراسي نتيجة استمرار العدوان السعودي الامريكي للعام الثالث على التوالي في المديريات المستهدفة، وتلافي جوانب القصور إزاء ذلك .



بدوره اوضح رئيس شعبة التدريب والتأهيل بمكتب التربية بالمحافظة علي زيد الحوثي ان البرنامج ينفذ في مركزي الحمزة وعمار بن ياسر في مدينة ذمار ومركزي بيت الحسام وأكمة الرباعي في مديرية ضوران ومركزي النجاح وجرف اسبيل في مديرية ميفعة عنس.



وأشار إلى أن البرنامج يستهدف على مدى 45 يوما ألفين و520 طالبا وطالبة من الطلاب المنقولين الى الصفوف السابع والتاسع والثاني والثالث الثانوي القسم العلمي بمشاركة 84 معلما ومعلمة في المديريات المستهدفة موزعين في المراكز التعليمية في الثلاث المديريات المستهدفة.



حضر التدشين مدير مكتب التربية بمدينة مدينة ذمار عبدالكريم الحبسي ورئيس شعبة التوجيه والمناهج بمكتب التربية بالمحافظة عبدالسلام الضوراني ومدير إدارة الاعلام التربوي محمد الميثالي وعدد من القيادات التربوية في المحافظة .

سبأ [22/يوليو/2017]سبأ