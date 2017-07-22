ارتفاع الاقتصاد الرقمي الصيني بنسبة 9ر18% العام الماضي





ارتفع الاقتصاد الرقمي الصيني، العام الماضي حيث نما بنسبة 18.9% ليصل إلى 22.6 تريليون يوان (حوالي 3.35 تريليون دولار أميركي)، مشكلا 30.3% من إجمالي الناتج المحلي.







ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، نشر اليوم ساهم الاقتصاد الرقمي، المعروف أيضا باسم اقتصاد الإنترنت، بنسبة 69.9% في نمو الناتج المحلي الإجمالي.







وتوقعت الأكاديمية أن قيمة الاقتصاد الرقمي، الذي يستند إلى تكنولوجيات الحوسبة الرقمية، ويشمل نماذج الأعمال الجديدة مثل التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية وخدمات الدفع، ستبلغ فى الصين حوالى 32 تريليون يوان لتمثل 35% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020 ثم 50% في عام 2030.







ووفقا للتقرير، أصبح الاقتصاد الرقمي ضمن استراتيجيات التنمية الكبيرة في الصين، حيث دعا تقرير عمل الحكومة للعام 2017 والذي تم إعلانه فى شهر اذار الماضى، إلى المزيد من الجهود لتعميق تطوير "الإنترنت بلس" والاقتصاد الرقمي.





وكان وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني مياو وي قد دعا فى تصريحات أدلى بها مؤخرا إلى تعزيز تطوير التصنيع الذكي والإنترنت الصناعي والاقتصاد التشاركي ورقمنة الصناعات التقليدية في الصين.







وقال إن الاقتصاد الرقمي أصبح قطاعا يمكن من خلاله تحقيق اختراق لتحويل النمط التنموي الاقتصادي والترقية الصناعية.

[22/يوليو/2017] بكين -سبأ:سبأ