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مناقشة سبل حماية البيئة والمحمية الطبيعية بالعدين في محافظة إب
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مناقشة سبل حماية البيئة والمحمية الطبيعية بالعدين في محافظة إب
[22/يوليو/2017]
إب - سبأ:
 ناقش اجتماع عقد اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي بمحافظة إب أمين الورافي سبل حماية البيئة والحفاظ على المحمية الطبيعية بمديرية العدين بالمحافظة .

وأقر الاجتماع الذي ضم رئيس و أعضاء المجلس المحلي بمديرية العدين والهيئة العامة لحماية البيئة عدداً من الإجراءات والتصورات اللازمة لحماية البيئة والحفاظ على المحمية بالمديرية وتنشيط العمل البيئي .

وفي الاجتماع شدد الورافي على أهمية الحفاظ على التنوع الحيوي للمحافظة وخصوصاً المحمية الطبيعية بالعدين وصون مواردها ، مؤكداً استعداد قيادة السلطة المحلية التعاون مع الهيئة العامة لحماية البيئة للقيام بواجباتها وتنفيذ خطتها للحفاظ على المحمية.


من جانبهم استعرض مدير عام المحمية عادل القبرتي ومدير فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بالمحافظة ناجي النهمي ومدير عام تقييم المحميات المهندس أمين الحمادي طبيعة المحمية وما تزخر به من تنوع حيوي ونباتي فريد تستدعي تضافر جهود الجميع للحفاظ عليها ، مشيرين إلى مراحل الدراسات والمسوحات البيئية التي تم تنفيذها.
وأوضحوا أن الهيئة تزمع إقامة العديد من الفعاليات البيئية بالمحافظة خلال الفترة القادمة .

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