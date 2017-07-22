عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمريكا تدرس فرض عقوبات مالية للتأثير على عائدات فنزويلا من النفط







قالت مصادر بالبيت الأبيض أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات مالية على فنزويلا من شأنها وقف دفع ثمن النفط الفنزويلي بالدولار.



ونقلت وكالة (رويترز) للانباء اليوم عن مسؤول كبير بالبيت الأبيض ومستشار على دراية مباشرة بالمباحثات القول إن العقوبات التي تمنع قيام شركة بتروليوس دي فنزويلا الحكومية بأي تعاملات بالعملة الأمريكية من بين أشد التدابير المختلفة التي يناقشها البيت الأبيض والتي لها صلة بالنفط.



وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تقليص كبير لصادرات فنزويلا العضو في أوبك من النفط الخام وحرمان حكومتها من العملة الصعبة.



وسيؤدي فرض عقوبات على التعامل بالدولار إلى زيادة صعوبة تدبير حكومة مادورو سيولة نقدية لدفع الديون وتمويل واردات السلع الأساسية.

سبأ [22/يوليو/2017] واشنطن - سبأ :سبأ