محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مهرجان جماهيري بمدينة رداع تضامنا مع الأقصى الشريف البيضاء - سبأ:

ﺷﻬﺪﺕ ﻣﺪﻳﻨﺔ رداع بمحافظة البيضاء ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻱ تضامنا مع الأقصى ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ.



ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ ﺇﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﻢ في ﺭﻓﺪ ﺍﻟﺠﺒﻬﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍلأمرﻳﻜﻲ، وكذا التضامن ﻣﻊ الأقصى ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺮﺽ لاعتداءات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ الكيان الصهيوني.



ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ ﺃﺷﺎﺭ محافظ البيضاء علي محمد المنصوري إلى أن هذا الحضور الجماهيري من مختلف مناطق المحافظة يؤكد وعي وجاهزية الشعب اليمني للدفاع عن المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية.. لافتا إلى ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻄﻐﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻜﺒﺮﻳﻦ.



ﻭﺃﻛﺪ المحافظ المنصوري استعداد ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ مواجهة العدوان .. ﺩﺍﻋﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ التلاحم ﻭﺍﻹﺻﻄﻔﺎﻑ ﻟﻠﺘﺼﺪﻱ للعدوان ومخططاته.



ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻟﻘﻴﺖ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺃﻛﺪﺕ على ضرورة ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ والاستكبار العالمي.. مشيرة إلى خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى من محاولات تهويد.



ﺣﻀﺮ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ وكلاء ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ وقيادات السلطة المحلية والتنفيذية وقيادات منظمات المجتمع المدني.

سبأ [22/يوليو/2017]سبأ