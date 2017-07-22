[22/يوليو/2017]
البيضاء ـ سبأ:
تفقد مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة البيضاء محمد سالم الزلاف اليوم سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي في عدد من المراكز الامتحانية بمدينة رداع .
حيث تفقد الامتحانات في مراكز جمعان ، بلقيس و جيد بمدينة رداع و استمع من مدير الامتحانات برداع عبدالله محمد الجوفي إلى شرح حول مستوى سير الامتحانات في مختلف المراكز .
وخلال الزيارة أشاد الزلاف بمستوى الانضباط والالتزام بالتعليمات المنظمة لعملية الامتحانات ، مؤكداً أهمية توفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات التي تجري في ظل استمرار العدوان السعودي الأمريكي وحصاره الجائر .
سبأ