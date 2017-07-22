رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ميلان يفوزعلى البايرن برباعية في كأس الأبطال







حقق فريق ميلان الإيطالي فوزا عريضا على بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 4 / صفر اليوم السبت في المباراة الودية التي تاتي ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس الأبطال الدولية.



وحسم ميلان المباراة التي أقيمت بمدينة شنجن الصينية تمما في شوطها الأول بثلاثة أهداف سجلها فراتك كيسي في الدقيقة 14 وباتريك كوتروني في الدقيقتين 25 و43،واختتم هاكان كالهانوجلو التسجيل في الدقيقة 85 بالهدف الرابع لميلان.



وبهذا الفوز استعاد فريق ميلان الإيطالي توازنه لا سيما بعد الهزيمة الافتتاحية التي تكبدوها أمام بوروسيا دورتموند الألماني (1-3).

سبأ [22/يوليو/2017] بكين – سبأ :سبأ