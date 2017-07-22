تأهل الهولندية بيرتنز الى الدور النهائي في بطولة جشتاد للتنس [22/يوليو/2017] جشتاد - سبأ:

تأهلت اللاعبة الهولندية كيكي بيرتنز المصنفة الثانية إلى الدور النهائي من منافسات بطولة جشتاد للتنس للسيدات اليوم.



ففي الدور قبل النهائي للبطولة المقامة في سويسرا فازت بيرتنز على الاسبانية سارة سوريبس تورمو بانسحاب الأخيرة بينما كانت اللاعبة الهولندية متقدمة 6-1.



وستلتقي اللاعبة الهولندية في المباراة النهائية للبطولة غدا الأحد مع لاعبة أستونيا أنيت كونتافيت المصنفة الثالثة والتي فازت في مباراة الدور قبل النهائي الثانية على التشيكية تيريزا مارتينسوفا 6-4 و6-1.

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