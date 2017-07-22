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آخر تحديث: السبت، 22 - يوليو - 2017 الساعة 05:25:02م
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  عربي ودولي
قوات الاحتلال الاسرئيلي تطلق النار على مركبة فلسطينية في الخليل
[22/يوليو/2017] رام الله - سبأ :
أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الرصاص صوب مركبة كان يقودها شاب فلسطيني في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية في بيان لها ان قوات إسرائيلية خاصة متخفية بزي مدني، أطلقت الرصاص صوب مركبة كان يقودها شاب، وانه تمكن من الفرار دون أن يصب.

على صعيد متصل داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي  قرية كوبر شمال غرب مدينة رام الله، واقتحمت منزل الشاب عمر العبد الذي تدعي قوات الاحتلال تنفيذه عملية الطعن في مستوطنة "حلميش" ليلة امس،
واعتقلت شقيقه منير العبد (22 عاما)، كما اعتقلت مواطنا اخر .
وأفاد رئيس مجلس قروي كوبر مقبل البرغوثي في بيان له بأن المئات من جنود الاحتلال اقتحموا القرية ، وكبلوا افراد عائلة الشاب العبد، وحققوا معهم وهم ملقون على الارض، كما حطموا محتويات المنزل، ومحتويات 4 منازل اخرى في القرية.

وقال البرغوثي: "ان قوات الاحتلال اخذت قياسات منزل الشاب عمر العبد، ووضعت عليه علامات، وابلغت ذويه بانها ستعود لهدم المنزل قريبا"، مشيرا الى ان قوات الاحتلال ما تزال تغلق القرية من جهتها الشرقية.

وكانت قوات الاحتلال قد إدعت ان شابا فلسطينيا نفذ عملية طعن في مستوطنة "حلميش" المقامة على اراضي قرية دير نظام مساء امس، وادت الى مقتل ثلاثة مستوطنين واصابة رابع بجروح خطيرة، اضافة الى اصابة المنفذ بجروح لم تعرف طبيعتها بعد.
سبأ
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