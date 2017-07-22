محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مدير مكتب التربية بصنعاء يتفقد المراكز الامتحانية بنهم صنعاء - سبأ:

تفقد مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة صنعاء هادي عمار سير الامتحانات النهائية للثانوية العامة خلال زيارته اليوم لعدد من المراكز بمديرية نهم .

واستمع خلال زيارته لمراكز الفوز و الفلاح و الشهيد الظفاري الى شرح حول سير العملية الامتحانية خاصة مع استمرار غارات العدوان السعودي الأمريكي على مديرية نهم .





وأشاد مدير مكتب التربية بالإجراءات والضوابط المتخذة من قبل مدراء المراكز لتوفير الأجواء الملائمة للطلاب بما يمكنهم من اداء امتحاناتهم بكل يسر وسهولة.



من جانبه أشار مدير مكتب التربية بمديرية نهم فيصل معصار إلى ان عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي 619 طالب وطالبه منهم 180 من الفتيات موزعين على سبعة مراكز .

سبأ [22/يوليو/2017]سبأ