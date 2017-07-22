محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة أوضاع شركة الخطوط الجوية اليمنية صنعاء - سبأ:

ناقش اجتماع عقد بصنعاء اليوم، برئاسة وزير النقل زكريا الشامي، أوضاع شركة الخطوط الجوية اليمنية في الجوانب التشغيلية والتجارية والفنية والمالية والإدارية.



وتطرق الاجتماع الذي حضرة وكيل وزارة النقل لقطاع النقل الجوي عبدالله العنسي والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية عادل العطاس، إلى حجم الإيرادات التي تتحصل عليها الشركة والمديونية التي عليها لبعض الجهات الحكومية والخاصة.



واستعرض الاجتماع الصعوبات التي تواجه الشركة جراء إغلاق مطار صنعاء الدولي وكذا ما تتعرض له طائرات الخطوط الجوية اليمنية في بعض المطارات من إجراءات تعسفية .



وناقش الاجتماع الآليات المستقبلية للشركة وبرامجها التطويرية للنصف الثاني مع العام الجاري 2017م.. مؤكدا على أهمية رفع التقارير الخاصة بالطائرات لوضع المعالجات الأولية المتعلقة بصيانة الطائرات في بعض الدول.



وفي الاجتماع أكد وزير النقل، على أهمية النهوض بالشركة وتجاوز الصعوبات التي تواجهها، مشيرا إلى أن الخطوط الجوية اليمنية شركة رائدة وتمتلك كوادر يمنية مؤهلة في كافة القطاعات الهندسية والتشغيلية والفنية.



وشدد الوزير الشامي على ضرورة الارتقاء بعمل شركة الخطوط الجوية اليمنية وتقديم أفضل العروض والخدمات والتسهيلات للمسافرين خاصة ما يتعلق بأسعار التذاكر والحجوزات التي يشكو منها المسافرين.



حضر الاجتماع نائبا المدير العام للشئون التجارية والتشغيل بالخطوط الجوية اليمنية عبدالملك مطهر والكابتن علي الشامي.

سبأ [22/يوليو/2017]سبأ