ارتفاع انتاج السيارات في الدول الناشئة إلى 50% [22/يوليو/2017] جنيف – سبأ:

أظهرت بيانات حديثة لمنظمة العمل الدولية ارتفاع حصة الاقتصادات الناشئة من الإنتاج العالمي الإجمالي للسيارات الى أكثر من النصف خلال 15 عاما، لتستحوذ على 50 بالمائة من الانتاج.



وذكرت المنظمة في بيانات نشرتها على موقعها الاليكتروني الى ان صناعة السيارات في العالم تشهد الآن تحولا مدفوعا بالعولمة لكن الاتجاهات الوقائية العالمية تؤثر على نمو هذه الصناعة.



واشارت إلى انه غالبا ما تسيطر على شركات تصنيع السيارات في البلدان الناشئة العلامات التجارية الدولية الرئيسية، كما أن اللاعبين المحليين الجدد يظهرون على الساحة كما في الصين والهند.

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