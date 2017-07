Armée frappe les mercenaires à al-Jawf [22/يوليو/2017]



MARIB, 22 Juillet (SABA) - Les unités de missiles de l'armée et des forces populaires ont tiré samedi des roquettes Katioucha sur des rassemblements de mercenaires pro-saoudiens dans la ville d'Al-Hazm dans la province d'al-Jawf, un responsable militaire a déclaré à Saba.



Les missiles ont frappé le campus du gouvernement et le camp de 115e brigade, tuant plusieurs des mercenaires et en blessant d'autres, a ajouté le responsable.





