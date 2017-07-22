محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين بعمليات متفرقة بعسير ونجران عسير - سبأ:







لقي عدد الجنود السعوديين مصرعهم وأصيب اخرون اليوم بعمليات متفرقة لوحدات من الجيش واللجان الشعبية في عسير ونجران.



وأوضح مصدر عسكري بعسير لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن مدفعية الجيش واللجان قصفت تجمعاً للجنود السعوديين ومرتزقتهم في منفذ الخضراء بنجران ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأشار المصدر الى انه تم قنص جنديين سعوديين في الربوعة وشرق رقابة الهنجر بعسير, مؤكدا استمرار ابطال الجيش واللجان في تكبيد العدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بمختلف الجبهات

سبأ [22/يوليو/2017]سبأ