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آخر تحديث: السبت، 22 - يوليو - 2017 الساعة 01:39:43م
مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين بعمليات متفرقة بعسير ونجران
لقي عدد الجنود السعوديين مصرعهم وأصيب اخرون اليوم بعمليات متفرقة لوحدات من الجيش واللجان الشعبية في عسير ونجران.
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مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين بعمليات متفرقة بعسير ونجران
[22/يوليو/2017]
عسير - سبأ:



لقي عدد الجنود السعوديين مصرعهم وأصيب اخرون اليوم بعمليات متفرقة لوحدات من الجيش واللجان الشعبية في عسير ونجران.

وأوضح مصدر عسكري بعسير لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن مدفعية الجيش واللجان قصفت تجمعاً للجنود السعوديين ومرتزقتهم في منفذ الخضراء بنجران ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأشار المصدر الى انه تم قنص جنديين سعوديين في الربوعة وشرق رقابة الهنجر بعسير, مؤكدا استمرار ابطال الجيش واللجان في تكبيد العدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بمختلف الجبهات 

سبأ
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