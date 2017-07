L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل NAJRAN/ JIZAN/ ASIR: Ciblage des rassemblements et des sites de l'armée saoudienne

JIZAN, 22 Juillet (SABA)-L'artillerie de l'armée et des forces populaires a bombardé un certain nombre de rassemblements et sites de l'ennemi saoudien à Najran, à Asir et à Jizan.

Une source militaire a indiqué à SABA, que l'artillerie de l'armée et des comités populaires a ciblé de rassemblements des mercenaires de l'agression au site de Ra'ain et au port d'Al-Khadhra'a à Najran, faisant de morts et blessés parmi leurs rangs.

La source a ajouté que la force de l'artillerie de l'armée et des forces populaires a ciblé un rassemblement des vehicules de l'armée saoudien au site d'Al-Jarchab à Jizan, affirmant que les ambulances se sont participés au site ciblé.

A Asir, La source a ajouté que l'artillerie de l'armée et des forces populaires a ciblé des rassemblements des soldats saoudien à l'Ouest d'Al-Raboua'ah, utilisant des obus.

AM



SABA [22/يوليو/2017]SABA المزيد من (L‘agression saoudienne contre le Yémen)