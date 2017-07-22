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آخر تحديث: السبت، 22 - يوليو - 2017 الساعة 11:45:52ص
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  ثقافة
المغنسيوم يمكن ان يساعد في تعزيز الصحة النفسية/دراسة
[22/يوليو/2017]
فيرجينيا – سبأ:

اكدت دراسة جديدة اجراها باحثون من جامعة فيرمونت بفيرجينيا الامريكية ان المغنسيوم يمكن ان يساعد في تعزيز الصحة النفسية.

واضافت الدراسة التي نشرها موقع ان بي سي واشنطن الاليكتروني ان مكملات المغنيسيوم يمكن أن تقلل من أعراض الاكتئاب الذي يصيب نحو 350 مليون شخص حول العالم وهي أكثر أمانا من مضادات الاكتئاب الموصوفة وأكثر فعالية من حيث التكلفة.

واجريت الدراسة على 126 شخص بمتوسط عمر 52 عاما ثلثهم من الذكور ويعانون من الاكتئاب المعتدل او الخفيف وجرى تقسيمهم لمجموعتين الاولى تناولت /248/ ملليجرام من المغنسيوم يوميا لمدة ستة أسابيع بينما لم تتلق المجموعة الاخرى أي علاج وتم تقييم أعراض الاكتئاب لدى جميع المشاركين مرتين أسبوعيا.

ووجدت ان مكملات المغنسيوم اظهرت تحسينات كبيرة في الحد من اعراض الاكتئاب والقلق سواء للذكور او الاناث والصغار والكبار.

سبأ
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