كندا: عبور أكثر من 4 الاف شخص بصورة غير قانونية هذا العام اوتاوا – سبأ :



أعلنت الحكومة الكندية اليوم وصول عدد اللاجئين الذين عبروا الحدود الكندية بصورة غير شرعية قادمين من الولايات المتحدة إلى 4345 شخصا خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام .



وقال وزير السلامة العامة الكندي رالف جودال في بيان إن الغالبية العظمى من هذا العبور غير القانوني شهدته مقاطعة كيبيك بــ 3350 لاجئا ثم 646 في مقاطعة مانيتوبا و332 في مقاطعة بريتيش كولومبيا فيما شهدت مقاطعتا برونزويك وساسكاتشوان أعدادا منخفضة .



وأشار إلى أن السلطات الكندية تواصل إدارة وصول طالبي اللجوء بشكل فعال مع تطبيق القوانين الكندية والإجراءات للحفاظ على أمن الكنديين مع الإحترام الكامل لجميع الإلتزامات الدولية .



واكد إن محاولة التسلل عبر الحدود ليست تذكرة مجانية إلى كندا حيث سيتم تأكيد هوية العابرين وفحص سجلاتهم، مشددا أنه سيتم القبض على الذين يحاولون دخول الأراضي الكندية بصورة غير شرعية وإبعاد الأشخاص الذين ليس لديهم مطالبة حقيقية من دخول كندا .

سبأ [22/يوليو/2017]سبأ