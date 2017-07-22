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قبل مواجهة يوفنتوس ..المدرب بالبيردي يؤكد بقاء نيمار في برشلونة
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  رياضة
قبل مواجهة يوفنتوس ..المدرب بالبيردي يؤكد بقاء نيمار في برشلونة
[22/يوليو/2017]
هاريسون (نيوجيرزي) – سبأ:
صرح مدرب برشلونة الجديد ارنستو بالبيردي الذي سيقود الفريق في أول مباراة بعد توليه المهمة في مواجهة يوفنتوس بطل الدوري الايطالي لكرة القدم اليوم السبت أن المهاجم البرازيلي نيمار سيستمر في صفوف النادي القطالوني نافيا بذلك ما يتردد في بعض وسائل الإعلام.

وقال بالبيردي للصحفيين قبل المباراة الأولى لفريقه في كأس الأبطال الدولية الودية بالولايات المتحدة امس الجمعة "نيمار مستمر معنا ونحن بالتأكيد نريده أن يبقى معنا. أي شيء غير ذلك هو مجرد شائعات".

وأضاف بالبيردي الذي سبق له اللعب لبرشلونة كمهاجم تحت قيادة المدرب الهولندي الراحل يوهان كرويف ما بين 1988 و1990 "هذا هو زمن الشائعات".

وأوضح بالبيردي أنه لا يزال يكتشف بعض الأمور الجديدة عن ناديه الجديد قائلا "أتعرف عليهم بصورة افضل تدريجيا من خلال التدريبات. هذه ليست بطولة رسمية ولم نستعد نحن ولا يوفنتوس بصورة كاملة للموسم الجديد بعد لكني أسعى لمعرفة قدرات فريقي على أرض الملعب.

سبأ
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