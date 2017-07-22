محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجيش واللجان الشعبية يصدون محاولات زحف للمرتزقة خلال الساعات الماضية صنعاء - سبأ:



صد الجيش واللجان الشعبية محاولات زحف للمرتزقة خلال الساعات الماضية , فيما دكت القوة الصاروخية والمدفعية تحصينات ومواقع العدو السعودي ومرتزقته في عدة جبهات.



وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ إن أبطال الجيش واللجان صدوا محاولة زحف للمرتزقة باتجاه تبة الصالحين بمحافظة تعز نتج عنها خسائر كبيرة في صفوف وعتاد المرتزقة.



وأضاف المصدر أن الجيش واللجان أفشلوا محاولة تسلل ثانية للمرتزقة باتجاه شرق جبل جندلة في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة .



وأكد المصدر أن الجيش واللجان نفذوا عملية عسكرية على معسكر السلان بمحافظة الجوف ومواقع مجاورة له ما أدى إلى حدوث خسائر في الأرواح و العتاد ، وتم تدمير آلية للمرتزقة في منطقة صبرين بمديرية خب والشعف .



وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخي زلزال1 وصلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات المرتزقة شمال صحراء ميدي ، فيما استهدفت المدفعية تجمعات وتحصينات للمرتزقة في محافظتي مأرب و البيضاء محققة إصابات مباشرة .



وأوضح المصدر أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات الجنود السعوديين و آلياتهم في موقعي الجرشب و البادي بجيزان أسفر عن هروب الجنود وانسحاب بعض الآليات ، منوهاً إلى أن القوة الصاروخية قصفت مركزي السلة وعوجبة و معسكري الزعيتر و العطار محققة إصابات مباشرة .



وفي نجران استهدفت مدفعية الجيش واللجان تحصينات وتجمعات جيش العدو السعودي في ذو رعين ، الفواز ومنفذ الخضراء نتج عنها مصرع وإصابة عدد من الجنود .



و وفقا للمصدر استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للجيش السعودي غربي الربوعة ، قلل الشيباني ، المجمع الحكومي في الربوعة ، وتم قنص جندي سعودي في رقابة نشمة .



سبأ [22/يوليو/2017]سبأ