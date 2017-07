L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل NAJRAN/ ASIR/ JIZAN: Meurtre et blessure des soldats saoudiens

NAJRAN, 22 Juillet (SABA)-Un certain nombre des soldats saoudiens ont été tués dans un bombardent de l'armée et des forces populaires, contre leurs rassemblements à Najran, à Asir et à Jizan.



Une source militaire a indiqué à SABA, le meurtre et la blessure d'un certain nombre de soldats saoudiens à la suite du bombardement de l'armée et des forces populaires d'un rassemblement de leurs véhicules militaires à l'Ouest du site d'Al-Fawaz et la conduit de site à Najran.



La source a indiqué que la force de missile de l'arme et des forces populaires a ciblé des rassemblements des soldats de l'ennemi saoudien au camp d'Al-Zoua'aiter et d'Al-Matar à Jizan, en plus du bombardement de l'artillerie contre les deux centres d'Al-Salah, d'Oujabah et d'Al-Badi, ce qui a crée un état de chaos dans ces sites.



Elle a ajouté que l'artillerie de l'armée et des forces populaires a ciblé l'ennemi saoudien dans le site de Qoulal Al-Chibani et le complexe gouvernemental dans la ville d'Al-Raboua'ah à Asir, indiquant que les unités de l'elite de tireurs de l'armée et des forces populaires ont tué un soldat saoudien dans la zone de Raqabat Nachamah à Asir.



