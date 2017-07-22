عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة فلسطيني شمال غرب رام الله رام الله – سبأ :



أصيب شاب فلسطيني بجروح ، الليلة الماضية، بعد إطلاق مستوطن النار عليه، بزعم تنفيذه عملية طعن داخل مستوطنة /حلميش/ المقامة على أراضي مواطني قرية دير نظام، شمال غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا مصادر إسرائيلية ” أن شابا فلسطينيا من قرية كوبر، أصيب بجروح، لم تحددها، بعد إطلاق مستوطن النار عليه، بزعم تنفيذه عملية طعن داخل مستوطنة /حلميش/، حيث أعلن لاحقا عن مقتل ثلاثة مستوطنين، ، وإصابة رابع بجروح وصفت بالحرجة “.



وأشارت المصادر إلى أن أحد القتلى هو جندي بإحدى وحدات النخبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وبحسب المصادر فإن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية تمشط المستوطنة خشية من وجود فلسطينيين آخرين تسللوا إليها.



وكانت أعداد المصابين الفلسطينيين خلال المواجهات المحتدمة التي اندلعت اليوم ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة ومدينة القدس المحتلة، ضمن “جمعة الغضب” نصرة للمسجد الأقصى المبارك، ارتفعت إلى 377 مصابا، إلى جانب سقوط ثلاثة شهداء.

سبأ [22/يوليو/2017]سبأ