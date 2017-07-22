محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيلا وزارة التربية والتعليم يتفقدا سير امتحانات الثانوية بأمانة العاصمة صنعاء -سبأ:

تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم إبراهيم شرف ووكيل قطاع تعليم الفتاة الدكتورة اشراق الحكيمي اليوم سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة في عدد من المراكز الامتحانية بأمانة العاصمة.



حيث اطلع الوكيلان ومعهما عضو اللجنة العليا للإختبارات اسماعيل زيدان على سير الامتحانات بمراكز الفرات ، عائشة، سالم الصباح واستمعوا من القائمين على المراكز إلى شرح حول الجهود المبذولة لتوفير الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات .



وأكد الوكيل شرف حرص الوزارة على معالجة كافة الإشكاليات التي قد تواجه سير العملية الامتحانية ، مطمئنا الطلاب والطالبات بأنه تم معالجة الصعوبات التي واكب امتحان مادة الجبر والهندسة، وحثهم على التركيز والتمعن في إجاباتهم بما يمكنهم من حصد المراتب العليا .



ونوّه وكيلا الوزارة بمستوى الانضباط في مراكز الامتحانات التي زاروها، مشيدين بجهود كافة القائمين على تلك المراكز .



سبأ [22/يوليو/2017]سبأ