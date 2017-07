L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Neuf raids contre Saada et Najran

SAADA, 22 Juillet (SABA)-L'aviation de l'agression saoudienne a lancé neuf raids contre un certain nombre des zones au gouvernorat de Saada et celui de Najran.



Une source de sécurité a indiqué à SABA, que l'aviation de l'Alliance de l'agression saoudienne a lancé trois raids contre les diverses zones du district d'Al-Dhahir, causant de grandes pertes parmi les biens de citoyens.



La source a ajouté que l'aviation de l'Alliance de l'ennemi saoudienne a lancé six raids contre le site d'Al-Chabakah à Najran.



AM



SABA [22/يوليو/2017]