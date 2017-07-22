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آخر تحديث: السبت، 22 - يوليو - 2017 الساعة 11:26:15ص
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مقتل عناصر من الشرطة الأفغانية في غارة أمريكية عن طريق الخطأ
[22/يوليو/2017]

كابول – سبأ :

أعلن حلف شمال الأطلسي /الناتو/ والحكومة الأفغانية أن عدداً من أفراد قوات الأمن الأفغانية قتلوا في غارة جوية أمريكية أصابتهم عن طريق الخطأ في ولاية /هلمند/ في جنوب أفغانستان.

وقالت بعثة حلف شمال الأطلسي بأفغانستان ،في بيان لها، ” إنه خلال عملية إسناد أمريكيّة، أسفرت ضربات جوية عن مقتل عناصر من القوات الأفغانية كانوا مجتمعين في معسكر”.

وأوضحت البعثة أن الغارة وقعت في مقاطعة /غيريشك/ على بعد 150 كيلومترا غرب مدينة قندهار ، مؤكدة أنه تم فتح تحقيق داخلي لمعرفة ملابسات الحادث.

ومن جهته، قال المتحدّث باسم حاكم هلمند عمر زواك ،في تصريح له، إن العديد من عناصر الشرطة الأفغانيّة قتلوا في الغارة التي أصابتهم بينما كانوا يتولون نقطة تفتيش.

وكانت الشرطة الأفغانية أعلنت ،في بيان لها، أن 24 مسلحا من حركة /طالبان/ وأربعة ضباط من الشرطة قتلوا في هجومين شنهما مسلحو الحركة على مقرين للشرطة الأفغانية بولاية /غور/ غربي البلاد.

سبأ
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