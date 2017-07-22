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آخر تحديث: السبت، 22 - يوليو - 2017 الساعة 09:54:07ص
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العدوان السعودي يواصل جرائمه البشعة بحق الشعب اليمني خلال الساعات الماضية
[22/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
واصل العدوان السعودي الأمريكي جرائمه البشعة بحق الشعب اليمني واستهداف مقومات حياته خلال الساعات الماضية .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ استشهاد ثمانية صيادين وفقدان آخر في غارة لطيران العدوان استهدفت قاربهم في ساحل الخوخة بمحافظة الحديدة .

ولفت المصدر إلى حدوث أضرار في ممتلكات المواطنين إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مناطق متفرقة من مديرية منبه بمحافظة صعدة .

وأوضح أن طيران العدوان شن غارة على مديرية مستبا و أكثر من 15 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة ، وغارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ست غارات على موقع الشبكة في نجران .

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