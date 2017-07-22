محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العدوان السعودي يواصل جرائمه البشعة بحق الشعب اليمني خلال الساعات الماضية صنعاء - سبأ:

واصل العدوان السعودي الأمريكي جرائمه البشعة بحق الشعب اليمني واستهداف مقومات حياته خلال الساعات الماضية .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ استشهاد ثمانية صيادين وفقدان آخر في غارة لطيران العدوان استهدفت قاربهم في ساحل الخوخة بمحافظة الحديدة .



ولفت المصدر إلى حدوث أضرار في ممتلكات المواطنين إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مناطق متفرقة من مديرية منبه بمحافظة صعدة .



وأوضح أن طيران العدوان شن غارة على مديرية مستبا و أكثر من 15 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة ، وغارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ست غارات على موقع الشبكة في نجران .

سبأ [22/يوليو/2017]سبأ