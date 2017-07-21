مهرجان جماهيري في الذكرى السنوية للصرحة بمحافظة حجة [21/يوليو/2017] حجة - سبأ:

شهدت مدينة حجة اليوم مهرجان جماهيري بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين .



وأكدالمشاركون في المهرجان إستمرارهم رفد الجبهات بالمال والرجال لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي والتضامن مع الأقصى الشريف الذي يتعرض لاعتداءات من قبل المحتلين الصهاينة.



وفي المهرجان أشار وكيل أول المحافظه هلال الصوفي إلى أهمية شعار الحرية في مواجهة الطغاة والمستكبرين .. لافتا إلى أن العرض الذي تخلل المهرجان يؤكد على جاهزيتهم ووعيهم وتلبيتهم للواجب في الدفاع عن المسجد الأقصى وحماية المقدسات الإسلامية.



وأكد أن أبناء المحافظة في جاهزية وإستعداد لمواجهة قوى الإستكبار .. داعيا إلى مزيد من التلاحم والإصطفاف للتصدي للمخططات التي تحاك ضد البلاد .



فيما ألقيت عدد من الكلمات أكدت أهمية العمل على مواجهة مشروع الهيمنة والإستكبار العالمي .. مستعرضة المنطلقات والوسائل التي استند عليها شعار الحرية والكرامة وفي المقدمة واقع الشعور بالمسؤولية، والنظر إلي معاناة الأمة .



حضر المهرجان وكلاء المحافظة ومدير أمن المحافظة العميد عبدالسلام إسحاق والقيادات العسكرية والأمنية ومدرا المكاتب التنفيذية ومدير عام مديرية المدينة الدكتور أحمد نصار والوجها والمشائخ والشخصيات الإجتماعية.

سبأ