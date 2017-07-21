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آخر تحديث: الجمعة، 21 - يوليو - 2017 الساعة 11:29:07م
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فعالية جماهيرية بتعز في الذكرى السنوية للصرخة
[21/يوليو/2017] تعز - سبأ:
نظم بمحافظة تعز اليوم فعالية جماهيرية بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة.

وفي الفعالية القى محافظ تعز عبده الجندي كلمة أكد فيها أهمية التلاحم والاصطفاف في مواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.. مؤكدا على أهمية تسليح الأجيال بالثقافة الإيمانية والقيم الوطنية.

وحيا المحافظ الجندي صمود أبناء تعز الأحرار في وجه العدوان وإفشال المخططات التي تستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي.

ودعا مرتزقة العدوان للجنوح للسلم وتغليب مصلحة الوطن على كل المصالح الضيقة.. وقال "نحن دعاة سلام ونمد أيدينا للتصالح والتسامح والإخاء".

والقيت في الفعالية التي حضرها عدد من وكلاء المحافظة والشخصيات الاجتماعية والعلماء كلمات وقصائد عبرت عن المناسبة.
سبأ
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