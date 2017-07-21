مصرع وإصابة جنود سعوديين في قصف مدفعي وصاروخي [21/يوليو/2017] نجران - سبأ:

قتل وجرح عدد من جنود العدو السعودي اليوم في قصف للقوة الصاروخية والمدفعية على تجمعات ومواقع لهم في نجران وجيزان وعسير.



وأكد مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عدداً من جنود العدو السعودي في قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية استهدف تجمعاً لآلياتهم العسكرية غرب موقع الفواز وقيادة الموقع بنجران.



وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في معسكر الزعيتر والمطار بجيزان بالإضافة إلى قصف مدفعي على مركزي السلة وعوجبة والبادي ما أدى إلى حالة من الإرتباك والهرب داخل تلك المواقع .



ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت العدو السعودي في قلل الشيباني والمجمع الحكومي في مدينة الربوعة بعسير، فيما تم قنص جندي سعودي في رقابة نشمة بعسير.

سبأ