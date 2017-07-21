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رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة الشيخ فرحان العران والشيخ مصلح الثابتي
[21/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ فرحان حسن العران والشيخ مصلح جابر الثابتي شيخ شمل آل ثابت، اثر حادث مروري أليم.

جاء في البرقية:

الشيخ عران سلمان العران شيخ شمل آل احمد وإخوانه والأخوة أولاد الشيخ فرحان حسن العران وكافة أل العران، والشيخ فرح مصلح الثابتي وإخوانه وكافة آل الثابتي وقبائل جماعة الكرام ..

تلقينا بألم وحزن عميقان نبأ وفاة الشيخ فرحان حسن العران والشيخ مصلح جابر الثابتي شيخ شمل آل ثابت اثر حادث مروري مؤلم فقدناهما بسببه تقبلهما الله سبحانه وتعالى فيمن عنده من الشهداء والصديقين.. فقد كان الشيخان من أنبل المشائخ وأصدقهما في المواقف العامة والخاصة وأصحاب بصمات ثابته في كل المواقف الوطنية ومعارك الدفاع عن الوطن وحريته وكرامته والجمهورية والثورة والوحدة الوطنية .

الإخوة آل أحمد وآل ثابت لكم جميعا وأفر العزاء في الشيخين اللذين مثلا في حياتهما وكل مواقفهما تلك الروح السامية المنطلقة من إيمان ثابت وقيم قبلية أصيلة وراسخة ورؤية وطنية متقدمة لما يجب أن تكون عليه اليمن والمجتمع اليمني تاركين رحمهما الله أثارا ومواقف لا تنسى وستقبى مدرسة حية لمن بعدهما في الصدق والإخلاص والتفاني من اجل الخير والصلاح لكل الناس.

تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته والهمنا وأياكم وكافة أهليهما ومحبيهما الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"..
سبأ
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