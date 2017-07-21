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آخر تحديث: الجمعة، 21 - يوليو - 2017 الساعة 08:18:32م
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  اقتصاد
الصين تعلن عن خطط لنمو صناعات الذكاء الصناعي بحلول 2025م
[21/يوليو/2017] بكين – سبأ:
أعلنت الصين اليوم الجمعة عن خطط لتصبح دولة رائدة على مستوى العالم في الذكاء الصناعي بحلول 2025م لتتحدى الهيمنة الأمريكية على القطاع في ظل تصاعد التوترات الدولية بشأن التطبيقات العسكرية للتكنولوجيا.

وقالت الحكومة الصينية ان الخطة تستهدف نمو صناعات الذكاء الصناعي في البلاد إلى ما يزيد على 150 مليار يوان (22.15 مليار دولار) بحلول 2020م وإلى 400 مليار يوان (59.07 مليار دولار) بحلول 2025م.

واشارت الى انها تتطلع إلى منافسة شركات رائدة في السوق الأمريكية على غرار ألفابت، المالكة لجوجل، ومايكروسوفت في الوقت الذي تحرص فيه الصين ألا تتخلف في تكنولوجيا أصحبت مهمة بشكل متزايد في شتى القطاعات من السيارات الذكية حتى الطاقة.

وتأتي خطط بكين في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لتعزيز التدقيق في استثمارات من بينها تلك المتعلقة بقطاع الذكاء الصناعي بسبب المخاوف من أن دول من بينها الصين قد تستطيع الوصول إلى تكنولوجيا ذات أهمية عسكرية استراتيجية.
سبأ
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