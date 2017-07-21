إرتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القدس المحتلة إلى ثلاثة وأكثر من 200 مصاب استشهد شابان فلسطينيان اليوم الجمعة برصاص جيش الاحتلال في مدينة القدس المحتلة ليرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا اليوم في مدينة القدس برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين اليهود إلى ثلاثة وأكثر من 200 إصابة .