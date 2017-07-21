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مدير تربية صنعاء : إمتحانات التعليم الأساسي إنتهت بنجاح
[21/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:



أكد رئيس اللجنة الفرعية للإمتحانات مدير مكتب التربية بمحافظة صنعاء هادي عمار أن إمتحانات الشهادة العامة الأساسية إستكملت بنجاح وفق خطة وزارة التربية والتعليم.

وأوضح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن 24 ألف و287 طالبا وطالبة موزعين على 271 مركز إمتحاني أنهوا إمتحانات شهادة التعليم الأساسي أمس، فيما يستكمل 21 ألف و901 طالبا وطالبة إمتحاناتهم في الشهادة الثانوية العامة في 155 مركز امتحاني.

وأشاد مدير مكتب التربية بصنعاء بدعم قيادة وزارة التربية والسلطة المحلية بالمحافظة في متابعة سير الإمتحانات بالمراكز الإمتحانية في المديريات.

سبأ
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