صورة أرشيفية إرتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القدس المحتلة إلى ثلاثة وأكثر من 200 مصاب







استشهد شابان فلسطينيان اليوم الجمعة برصاص جيش الاحتلال في مدينة القدس المحتلة ليرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا اليوم في مدينة القدس برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين اليهود إلى ثلاثة وأكثر من 200 إصابة .



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب الشبان خلال المواجهات التي اندلعت في منطقة الطور بالقدس المحتلة ما أدى لاستشهاد الشاب محمد أبو غنام.



واضافت ان شاباً اخر يدعى محمد لافي (18 عاما) من بلدة أبو ديس استشهد شرق القدس المحتلة جراء إصابته بالرصاص الحي في صدره.



وكان الفتى محمد محمود شرف البالغ من العمر 17 عاماً، استشهد جراء إصابته بشكل مباشر في الرأس برصاصة أطلقها صوبه مستوطن في حي رأس العامود بالقدس المحتلة.

سبأ [21/يوليو/2017] القدس المحتلة – سبأ :سبأ