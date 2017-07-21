ثقافة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بيع حقيبة رائد الفضاء الأمريكي أرمسترونج لجلب أول عينات من تربة القمر







بيعت حقيبة استخدمها رائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونج لجلب أول عينات من تربة القمر إلى الأرض بنحو 1.8 مليون دولار أمريكي في احدى المزادات في مدينة نيويورك في الذكرى الـ 48 لأول هبوط على القمر.



وذكرت دار سوذبيز للمزادات أن الحقيبة التي ظلت لسنوات في غياهب صندوق في مركز جونسون الفضائي في هيوستون اشتراها شخص شارك في المزاد عبر الهاتف ولم يرغب في الكشف عن اسمه.



وتوقعت دار سوذبيز أن يتراوح سعر الحقيبة والتي تعد أغلى قطعة تُباع في مزاد لتذكارات الفضاء، بين مليونين وأربعة ملايين دولار.



وكانت الحقيبة والتي تشمل خطة الرحلة أبوللو 13 التي دونها طاقم الرحلة وبيعت بنحو 275 ألف دولار وسترة فضاء ارتداها الرائد جاس جريسوم وبيعت بنحو 43750 دولار وصورة شهيرة لرائد الفضاء باز ألدرين الذي شارك في مهمة أبوللو 11 والتي التقطها له نيل أرمسترونج وهي صورة بيعت بنحو 35 ألف دولار.



وبعد عودة أرمسترونج وطاقم أبوللو 11 إلى الأرض في يوليو 1969م ظل مصير الحقيبة المسماة (عودة العينة القمرية) مجهولاً لعقود، وبعد أن اختفت من مركز جونسون ظهرت في مرأب ماكس أري وهو مدير متحف في كانساس أدين بسرقتها في عام 2014م.

سبأ [21/يوليو/2017] نيويورك – سبأ :سبأ